Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin verletzt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 9. November kam es an der Euregiostraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 18-jährige Radfahrerin war gegen 16 Uhr in Richtung Grasdorfer Straße unterwegs. Dabei touchierte ein bislang unbekannter eines schwarzen Pkw in dem dortigen Kreisverkehr das Hinterrad der Fahrradfahrerin. Diese kam dadurch zu Fall und wurde dabei verletzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die junge Frau zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell