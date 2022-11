POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am heutigen Mittwoch kam es auf der Straße Schullendamm in Meppen zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-Jähriger war gegen 7.20 Uhr in ihrem Audi in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei kam es in Höhe einer dortigen Tankstelle zu einem Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Fußgänger, der die Straße unvermittelt überquerte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein ...

