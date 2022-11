POL-EL: Meppen - Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw

Rhede (ots) - Am 9. November in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:35 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des K+K Marktes in Rhede ein geparkter schwarzer Ford beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 250 EUR. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

