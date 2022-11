POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht zum 2. Oktober kam es in einer Discothek an der Straße Schwarzer Weg in Lingen zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter schlug einem 19-Jährigen gegen 3.45 Uhr unvermittelt ist Gesicht. Dabei wurde der 19-Jährige leicht verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Lingen unter der Telefonnummer 0591-870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

