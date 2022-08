Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer auf der B 96 bei Samtens, LK Vorpommern-Rügen, nach Bürgerhinweis beim Fahren unter Alkoholeinfluss gestellt

Stralsund (ots)

Am 21.08.2022 um 05:18 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt im Bereich Bergen auf Rügen. Nach Angaben der Zeugen fuhr ein PKW vom Parkplatz der Diskothek in Teschenhagen los und fiel dabei durch eine auffällige Fahrweise, konkret Fahren in Schlangenlinien auf. Nach einer Fahrt durch mehrere Dörfer fuhr der Fahrzeugführer auf ein Tankstellengelände. Dort konnte die Hinweisgeberin ihn in ein Gespräch verwickeln, bis die Streife der Polizei vor Ort war. Der Fahrzeugführer wurde dann einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 24-jährige deutsche Fahrzeugführer wurde einem Atemalkoholtest unterzogen welcher im Ergebnis einen Atemalkoholwert von 2,44 Promille aufwies. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab der er an, dass er zuvor vor der Diskothek zusammengeschlagen wurde und anschließend mit seinem PKW geflüchtet sei. Die polizeilichen Ermittlungen zum geschilderten Sachverhalt dauern an. Der Fahrzeugführer wurde zur Blutprobenentnahme zum Krankenhaus nach Stralsund verbracht und der Führerschein sichergestellt. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

