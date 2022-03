POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Werkzeug von Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in der Karlsruher Weststadt und in Mühlburg waren am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr das Ziel von Einbrechern. In der Moninger Straße drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss ein, durchsuchten dort die Räumlichkeiten und entwendeten letztlich Bargeld in einem ...

