POL-KA: (KA) - Karlsruhe - Zwei Wohnungseinbrüche im Karlsruher Stadtgebiet

Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in der Karlsruher Weststadt und in Mühlburg waren am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr das Ziel von Einbrechern.

In der Moninger Straße drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss ein, durchsuchten dort die Räumlichkeiten und entwendeten letztlich Bargeld in einem mittleren dreistelligen Eurobetrag sowie ein Mobiltelefon.

Im gleichen Zeitraum hebelten Einbrecher eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sophienstraße auf und durchwühlten dort ein Büro. Über die Höhe des Sachschadens und der Beute lassen sich zum derzeitigen Ermittlungsstand noch keine Angaben machen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieselben Täter für beide Einbrüche verantwortlich sind.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an den Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer 0721/666-5555, zu wenden.

