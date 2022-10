POL-PPRP: 50 "neue" Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots) - Ein Zeuge meldet am Montag (03.10.2022) gegen 11.00 Uhr einen verdächtigen Transportwagen, der in der Wattstraße von zwei Unbekannten mit Zaunelementen beladen wurde. Da es bereits in der Vergangenheit zu Diebstählen gekommen war, sprach der Mann die zwei Unbekannten an. Nachdem er versicherte, dass er den eigentlichen Eigentümer des Grundstücks kenne, flüchteten die Unbekannten in Richtung ...

