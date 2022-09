Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannte zerkratzen Auto (01.09.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am Samstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr ein auf der Färberstraße abgestelltes Auto beschädigt. Die Täter zerkratzten die Motorhaube und den vorderen rechten Kotflügel eines abgestellten Mercedes Benz. Dadurch verursachten sie einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, entgegen.

