POL-GM: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Lindlar (ots)

Gegen 03.50 Uhr ist es am Sonntag (17. April) vor einer Gaststätte in Lindlar zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei 32 und 36 Jahre alte Geschädigte gaben der Polizei gegenüber an, dass sie die Gaststätte nach einer privaten Feier gegen 03.50 Uhr verlassen hätten. Vor der Gaststätte stießen sie auf eine Gruppe von etwa acht Personen, mit denen sie in Streit gerieten. Die etwa 30 Jahre alten Männer schlugen und traten auf die beiden Geschädigten ein, sodass sie vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt werden mussten. Die Angreifer, die nach Angaben der Geschädigten ein südländisches Aussehen gehabt haben, waren vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

