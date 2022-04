POL-GM: Nächtlicher Einbruch in Kindertagesstätte

Gummersbach (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (16. April) in Gummersbach-Apfelbaum ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Gegen 15.10 Uhr war die Fahrerin eines weißen VW Up auf der L 307 aus Richtung Hülsenbusch kommend in Richtung Ründeroth gefahren. In Höhe dem Ortsteil Apfelbaum kam der 18-Jährigen in einer Linkskurve ein dunkles Auto entgegen, welches wegen eines am Fahrbahnrand ...

mehr