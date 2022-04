Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Verkehrsunfall weitergefahren

Gummersbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (16. April) in Gummersbach-Apfelbaum ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Gegen 15.10 Uhr war die Fahrerin eines weißen VW Up auf der L 307 aus Richtung Hülsenbusch kommend in Richtung Ründeroth gefahren. In Höhe dem Ortsteil Apfelbaum kam der 18-Jährigen in einer Linkskurve ein dunkles Auto entgegen, welches wegen eines am Fahrbahnrand abgestellten Pkw auf den Fahrbahnteil der 18-Jährigen geriet. Um eine Kollision mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden, musste die Up-Fahrerin scharf abbremsen. Ein hinter dem Up fahrender Autofahrer konnte seinen BMW nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf den Up auf. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt dagegen fort. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

