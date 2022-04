POL-GM: 60 Tablet-PC bei Einbruch in Restaurant erbeutet

Wipperfürth (ots) - Zwischen Donnerstag und Samstag (14. - 16. April) sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Ortsteil Neye und eine Schule an der Ostlandstraße eingebrochen. Am Samstagnachmittag bemerkte eine Zeugin ein geöffnetes Fenster an der Kindertagesstätte in der Michaelstraße. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte die Eingangstüre aufgehebelt und sich in der Kita auf die Suche nach Bargeld gemacht ...

