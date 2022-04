Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In Kita und Schule eingebrochen

Wipperfürth (ots)

Zwischen Donnerstag und Samstag (14. - 16. April) sind Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Ortsteil Neye und eine Schule an der Ostlandstraße eingebrochen. Am Samstagnachmittag bemerkte eine Zeugin ein geöffnetes Fenster an der Kindertagesstätte in der Michaelstraße. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte die Eingangstüre aufgehebelt und sich in der Kita auf die Suche nach Bargeld gemacht hatten. Sie erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Ob Kriminelle bei einem Einbruch in eine Schule an der Ostlandstraße etwas erbeutet haben, stand bei der Anzeigenaufnahme hingegen noch nicht fest. Hier hatten Unbekannte von einem Parkplatz aus ein Fenster der Schule aufgebrochen. In der Schule selbst hebelten sie zudem mehrere verschlossenen Türen auf und entleerten einen Feuerlöscher. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

