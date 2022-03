Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) - Karlsruhe - Umgekippter Lkw ohne Verletzte sorgt für aufwendige Bergungsarbeiten auf der Autobahn A 5

Ein mit Gemüse beladener Sattelzug kam am Sonntagmorgen in Höhe von Ettlingen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der 53 Jahre alte Fahrer sowie sein 45-jähriger Beifahrer konnten unverletzt aus dem auf dem Standstreifen liegenden Lkw herausklettern. Da der umgekippte Sattelzug komplett mit Gemüsekisten beladen war, mussten diese zunächst per Hand aufwendig ausgeräumt werden, bevor der Lkw mit einem Autokran geborgen werden konnte. Hierzu mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen in nördliche Fahrtrichtung gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern voraussichtlich bis in die späten Nachmittagsstunden an. Der Verkehr staut sich derzeit auf eine Länge von bis zu 8 km zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

