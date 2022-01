Polizei Bochum

POL-BO: Auf Gegenfahrbahn geraten - zwei Verletzte nach Unfall auf der Kosterstraße

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen, 11. Januar, auf der Kosterstraße in Bochum wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Gegen 7.30 Uhr war eine 33-jährige Hattingerin auf der Kosterstraße in Richtung Stiepel unterwegs. Sie befuhr den linken Fahrstreifen, als sie kurz nach einer Rechtskurve in Höhe der Haltestelle "Bochum Henkenberg" nach bisherigem Kenntnisstand auf der glatten Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sie frontal mit dem Wagen eines 50-jährigen Dortmunders. Beide Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Kosterstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 9.50 Uhr für den Verkehr gesperrt.

