Polizei Bochum

POL-BO: Verdacht der Urkundenfälschung: Polizei nimmt Transporterfahrer (22) fest

Bochum, Witten (ots)

Falsche Kennzeichen und keine Fahrerlaubnis: Die Polizei hat einen 22-jährigen Transporterfahrer wegen des dringenden Verdachts der Urkundenfälschung vorläufig festgenommen.

Der 22-Jährige Wittener war am Montagabend, 10. Januar, gegen 20.45 Uhr mit einem Transporter auf der Gahlenschen Straße in Bochum-Hamme unterwegs. Als Polizisten ihn im Rahmen einer Routinekontrolle stoppten, stellten sie nicht nur fest, dass die Kennzeichen des Fahrzeuges gefälscht waren - der 22-Jährige war überdies auch nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Wittener in der Vergangenheit schon einmal ohne Fahrerlaubnis erwischt worden war.

Die Beamten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell