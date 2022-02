Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Freigeländestellfläche

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Plan, Sonntag, 30.01.22, 22.00 Uhr bis Montag, 31.01.22, 06.30 Uhr KREIENSEN (schw) In dem Zeitraum von Sonntag, 30.01.22, 22.00 Uhr bis Montag, 31.01.22, 06.30 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in die, mittels Metallgitter umzäunte Außengeländestellfläche eines, Am Plan in Kreiensen befindlichen Einzelhandelsgeschäftes zu gelangen. Der oder die Täter machten sich an der Schließvorrichtung des Gitterzaunes zu schaffen, konnten allerdings nicht in das Innere der Umzäunung eindringen oder wurden bei der Tatausführung gestört. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum im Beriech Am Plan in Kreiensen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

