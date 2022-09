Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Straße abgekommen und gegen Leitplanke geprallt (04.09.2022)

Donaueschingen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 einen Unfall verursacht. Eine 36-jährige Audi A6 Fahrerin kam zwischen den Anschlussstellen Donaueschingen-Mitte und -Nord nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Dadurch entstand am Auto ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, wobei die Leitplanke an zwei Segmenten ebenfalls in Mitleidenschaft geriet.

