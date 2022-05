Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Verbaler Streit endet als gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 15.05.22, gegen 18 Uhr kam es auf dem Dietenbachgelände zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen einem Familienvater und zwei jungen Motorrollerfahrern, welche letztendlich in eine gefährliche Körperverletzung mündete. Offenbar waren zwei junge Männer mehrfach mit ihren Motorrollern sehr schnell und gefährlich dicht an einem am Bachufer spielenden Kleinkind vorbeigefahren. Der Vater des Kindes hatte mit den Motorrollerfahrern das Gespräch gesucht und ist hierbei mit Ihnen in einen heftigen Streit geraten. Im weiteren Verlauf zog einer der jungen Männer ein Klappmesser und richtete dies in Richtung des Familienvaters. Im Weiteren versprühte einer der jungen Männer Reizgas. Anschließend flüchteten die beiden jungen Männer in unbekannte Richtung. Der Familienvater wurde durch den Angriff leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Seine Ehefrau und seine Tochter, die sich während des Pfeffersprayeinsatzes in unmittelbarer Nähe befanden, sowie ein zu Hilfe geeilter Jugendlicher erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Der erste Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 18 Jahre alt, dunkle Haare und kräftige Statur. Er trug helle Jeans-Shorts, einen schwarzen Schalenhelm und schwarze Sportschuhe. Sein Motorroller hatte die Farbe weiß-blau.

Der zweite Tatverdächtige war ebenfalls männlich, ca. 180 cm groß und ca. 18 Jahre alt mit dunkelblonden Haaren und sportlich-schlanker Figur. Er trug ein weißes Tank-Top, helle Jeanshose, eine Goldkette, beige Basecap sowie weiße Sneakers und einen schwarzen Schalenhelm. Für den Motorroller liegen leider keine Hinweise vor.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den gesuchten Personen geben können.

