POL-PPWP: Betrügerische E-Mail im Namen des Chefs

Kaiserslautern (ots) - Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Fahrradfahrer am Mittwochabend in der Spittelstraße einen Unfall gebaut. Der 44-Jährige war mit seinem Rad in Richtung Fischerstraße unterwegs, als er kurz nach 19 Uhr in Höhe der Abzweigung zum Stiftsplatz anhalten musste, weil die Ampel "Rot" zeigte - dabei stürzte er und verletzte sich am Arm. Die Polizeibeamten, die anschließend den Unfall aufnahmen, ...

