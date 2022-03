Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 26.03.2022 kam es in Wittlich-Bombogen, in der Straße Zur Höchst, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines Leichtkraftrades auf gerader Strecke zu Fall und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der Fahrer wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Wittlich verbracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem medizinischen Notfall als Unfallursache ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

