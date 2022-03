Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Arenrath (ots)

Am 26.03.2022 versuchten unbekannte Täter im Zeitraum von 14:00 - 16:30 Uhr in ein Wohnhaus in Arenrath nahe der Kirche einzubrechen. Dabei warfen sie eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Hauses zum Garten hin ein und gelangten so ins Objekt. Nach erstem Stand der Ermittlungen kam es bislang ausschließlich zu Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Wittlich übernommen.

Es wird um Mitteilung sachdienlicher Hinweise, sowie verdächtiger Wahrnehmungen an die Polizei gebeten.

