POL-PDWIL: Versammlungslage in Bitburg

Wittlich, Röntgenstraße (ots) - Am Freitag, 25.03.2022 in der Zeit von 06:30 und 14:30 Uhr wurde auf dem öffentlichen Parkplatz an der Fa. Ideal Standard ein hochwertiges schwarzes Mountainbike der Marke "Rotwild" entwendet. Die Polizeiinspektion Wittlich sucht Zeugen der Tat. Hinweise bitte unter Tel. 06571/926-0 an die Polizei Wittlich oder jede andere Polizeidienststelle. Rückfragen bitte an: Thorsten Lang, PHK ...

