Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An der Ampel umgefallen...

Kaiserslautern (ots)

Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Fahrradfahrer am Mittwochabend in der Spittelstraße einen Unfall gebaut. Der 44-Jährige war mit seinem Rad in Richtung Fischerstraße unterwegs, als er kurz nach 19 Uhr in Höhe der Abzweigung zum Stiftsplatz anhalten musste, weil die Ampel "Rot" zeigte - dabei stürzte er und verletzte sich am Arm.

Die Polizeibeamten, die anschließend den Unfall aufnahmen, konnten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmen. Ein Atemtest bescheinigte ihm einen "Pegel" von 2,31 Promille.

Der 44-Jährige musste daraufhin zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Die weitere Nutzung des Fahrrads wurde ihm für diesen Abend untersagt. Zudem muss der Mann mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell