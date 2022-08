Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Abbiegen in die Seite gekracht

Kaiserslautern (ots)

Einem abbiegenden Pkw ist eine Autofahrerin am Mittwochvormittag in der Kantstraße in die Seite gekracht. Ein Kind wurde dabei leicht verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.40 Uhr, als die Fahrerin eines Hyundai i10 auf ihrem Weg durch die Kantstraße nach rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Um einen hohen Bordstein besser anfahren zu können, holte die 65-jährige Frau mit ihrem Pkw nach links aus.

Dieses Fahrmanöver erkannte die 30-jährige Fahrerin des nachfolgenden Skoda Octavia offenbar zu spät, so dass sie dem Hyundai während des Abbiegevorgangs in die Beifahrerseite prallte. Ein sechsjähriges Kind, das auf der Rückbank des Skoda saß, erlitt dabei leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt: Am Skoda entstanden Schäden am Kotflügel, an der Stoßstange sowie an der Felge; am Hyundai wurde die Beifahrertür stark eingedellt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

