POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizeipräsidentin und Landrat im ersten Austausch

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Mittwoch, 8.6.2022, zwischen 10.15 Uhr und 12.00 Uhr auf der Hühlstraße in Beckum einen grauen 5er BMW an und beschädigte diesen an der vorderen linken Seite. Das Auto mit der Städtekennung aus DU stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung Westwall. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die ...

