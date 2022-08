Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall durch Unaufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots)

Weil er vermutlich unaufmerksam war, hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen in der Barbarossastraße einen Unfall verursacht. Der 31-Jährige war mit seinem Chrysler unterwegs und fuhr hinter einem BMW in Richtung Entersweilerstraße. Als der BMW-Fahrer wegen eines haltenden Lkw bis zum Stillstand abbremsen musste, erkannte der 31-Jährige die Situation vor ihm zu spät und krachte dem BMW aufs Heck.

Der 30 Jahre alte BMW-Fahrer klagte nach der Kollision über Schmerzen und wollte sich ärztlich untersuchen lassen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. |cri

