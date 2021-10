Polizei Dortmund

POL-DO: "Riegel vor!"-Aktionswochenende: Machen Sie Ihre eigenen vier Wände einbruchssicher!

Die Bekämpfung der Wohnungseinbrüche ist seit vielen Jahren ein Schwerpunktthema aller Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen. Beim landesweiten Aktionswochenende "Riegel vor! - Sicher ist sicherer" vom 29. bis 31. Oktober legt deshalb auch die Polizei Dortmund noch mal einen besonderen Fokus auf dieses Thema. Nutzen auch Sie diesen Anlass, zum Beginn der dunklen Jahreszeit aktiv für Sicherheit und Geborgenheit in Ihren eigenen vier Wänden zu sorgen. Mit unseren Präventionstipps im Rahmen einer Videoberatung, einer telefonischen Beratung oder in unserer modernen Beratungsstelle im Polizeipräsidium Dortmund helfen wir Ihnen gerne dabei, Ihre Wohnung einbruchssicher zu machen.

Die Experten unseres Kommissariats für Kriminalprävention/Opferschutz (KK KPO) möchten Sie in dieser Woche in einem virtuellen Vortrag beraten. Am Freitag, 29. Oktober, stehen unsere Experten Ihnen um 17 Uhr für all' Ihre Fragen zur Verfügung. Dabei simulieren Sie beispielsweise auch, wie schnell ein nicht ausreichend gesichertes Fenster aufgebrochen werden kann - und wie schwierig das wird, sofern guter Einbruchsschutz angebracht ist. Wenn Sie an diesem Vortrag teilnehmen möchten, melden Sie sich einfach per Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de an.

Außerdem wird auch die monatlich stattfindende, virtuelle Vortragsreihe des KK KPO an jedem ersten Donnerstag im Monat am 4. November den Einbruchsschutz in den eigenen vier Wänden als Schwerpunktthema haben. Auch hier ist Raum für Ihre Fragen. Melden Sie sich gerne per kurzer E-Mail an vorbeugung.dortmund@polizei.nrw.de. an. Darüber hinaus wird die Polizei Dortmund zur jetzt beginnenden, dunklen Jahreszeit auch auf ihren Kanälen in den Sozialen Medien regelmäßig Präventionstipps zum Einbruchsschutz posten. Wachsamkeit ist insbesondere aktuell Trumpf, da zu befürchten ist, dass Einbrecherbanden mit dem Wegfall der Ausgangsbeschränkungen und dem Beginn der dunklen Jahreszeit wieder aktiver werden. Denn: Jeder Einbruch ist einer zu viel. Für die Opfer von Wohnungseinbrüchen ist der Eingriff in die Privatsphäre massiv und oft kaum zu verkraften. Sorgen Sie deshalb dafür, dass es gar nicht erst so weit kommt. Denn Einbrecher haben alles - aber keine Zeit bei gut gesicherten Türen und Fenstern.

Der hohe Fahndungs- und Kontrolldruck bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen zeigt in Dortmund seit Jahren großen Erfolg. In Dortmund war die Zahl der Wohnungseinbrüche im Jahr 2020 mit exakt 1.000 Fällen (2019: 1.181) auf einem historischen Tiefststand. Dieser Rückgang von gut 15 Prozent ist mitnichten nur mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zu begründen - in den Jahren zuvor waren die Rückgänge mitunter noch deutlicher ausgefallen. Vielmehr bestätigt dies schlichtweg den übergeordneten, rückläufigen Trend der letzten sechs Jahre.

Maßgeblich hierbei ist die intensive Arbeit von Ermittlungskommissionen, die in den vergangenen Jahren zu mehreren Festnahmen führte und Bandenstrukturen hierdurch tiefergehend und langanhaltend beeinflusste. Im Jahr 2015 lag die Zahl der Wohnungseinbrüche noch beim Höchststand von 3.357 - seither aber ist diese Zahl um über 70 Prozent gesunken. Trotz dieser großen Erfolge ist jeder Einbruch einer zu viel.

Abschließend die Präventionstipps der Polizei Dortmund zum Einbruchsschutz:

- Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. - Verschließen Sie immer Ihre Haus-/Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. - Verschließen Sie Fenster, Balkon und Terrassentüren, auch wenn Sie nur kurz weggehen - denn gekippte Fenster sind offene Fenster. - Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (z. B. durch einen Blick aus dem Fenster). - Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken, um sich z. B. bei einem unfreiwilligen Aussperren helfen zu können. Einbrecher kennen und finden fast jedes Versteck. - Sichern Sie Fenster und Balkontüren in den oberen Stockwerken, da Einbrecher manchmal wahre Kletterkünstler sind. Leitern, Gartenmöbel, Kisten, Mülltonnen, Rankgerüste usw. können als Kletterhilfen dienen. - Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da. - Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden. - Kellerlichtschächte und Kellerfenster sollten Sie z. B. mit massiven, gut verankerten Gittern oder Gitterrosten sichern lassen. - Werden Sie ein aufmerksamer Nachbar und haben Sie ein Auge auf Häuser und Wohnungen in Ihrer Umgebung! Ein wachsamer Nachbar ist Gold wert. - Rufen Sie bei verdächtigen Feststellungen immer die Polizei unter 110 an.

