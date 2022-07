Polizei Braunschweig

POL-BS: Kind wird auf dem Heimweg angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bushaltestelle Cyriaksring, 07.07.2022, 22:21 Uhr

Auf dem Heimweg wird ein Kind von einer unbekannten Person angegriffen und gegen den Kopf getreten.

Am Donnerstagabend wollte ein 13-jähriger Junge aus der Stadt mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Es war in Begleitung einer flüchtig bekannten Freundin. An der Straßenbahnhaltestelle Cyriaksring stieg der 13-Jährige aus und wurde von einem unbekannten Mann angesprochen und rassistisch beleidigt. Dieser verfolgte den Jungen über die Straße. Als dieser aus der Situation fliehen wollte, stürzte er. Der Beschuldigte trat daraufhin gegen den Kopf des 13-Jährigen. Danach flüchtete der Täter.

Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen kam auf den Jungen zu und versorgte ihn sofort medizinisch. Durch die Sanitäter wurde unmittelbar die Polizei verständigt.

Nach dem Eintreffen konnten die Polizeibeamten kurz mit dem Kind sprechen, bevor das Kind zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Eltern wurden informiert und ins Krankenhaus gebracht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Der Täter wird beschrieben als

- 20-25 Jahre alt - Ca. 170-180c cm groß - Kurzhaarfrisur - Helle Haare - Jeans - Kariertes Hemd - Mund-Nasenbedeckung

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531/ 476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell