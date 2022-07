Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei sucht Zeugen: Lamborghini wird beim Abbiegevorgang beschädigt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wilhelmstraße / Ecke Wendenstraße 02.07.2022, 21:44 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Fahrzeug und dessen Fahrzeugführer. Gegen den bisher unbekannten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Am Samstagabend wollten zwei Fahrzeuge von der Wilhelmstraße auf die Wendenstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Kurve miteinander. An dem Lamborghini entstand im hinteren Bereich der Beifahrerseite ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der andere, bisher unbekannte Beteiligte, stieg nach dem Unfall kurz aus, um den Schaden zu begutachten. Er verließ danach jedoch wieder die Unfallstelle.

Laut Angaben des Lamborghini-Fahrers und eines Zeugens handelt es sich um ein grünes Fahrzeug.

Der Fahrer wird beschrieben als

- ca. 35 Jahre - etwa 1,80m groß - südländisches Erscheinungsbild - Bart

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer und das Fahrzeug geben können oder den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/ 476-3935 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell