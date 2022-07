Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei sucht Zeugen: 5-jähriges Kind bei Zusammenstoß mit E-Scooter schwer verletzt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Berliner Platz

30.06.2022, 19.20 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Fahrerin des E-Scooters. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Am Donnerstagabend hielt sich der Vater mit seiner 5-jährigen Tochter am Berliner Platz im Bereich des Busterminals auf. An einem Fußgängerüberweg wollten sie gemeinsam die Straße überqueren, als eine Frau auf einem E-Scooter aus Richtung Stadthalle auf sie zukam.

Zeugenaussagen zu Folge ist diese Frau in die Personengruppe an dem Fußgängerüberweg hineingefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Obwohl der Vater die Unfallverursacherin noch angesprochen und aufgefordert hatte, zu warten, entfernte sie sich in Richtung Salzdahlumer Straße, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Frau wird beschrieben als

- ca. 180 cm groß - etwa 20 Jahre alt - schulterlange blonde Haare - weißes, kurzärmeliges Top - Jeansrock - Brille

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Fahrerin des E-Scooters geben können oder den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 zu melden.

