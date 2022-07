Polizei Braunschweig

POL-BS: Personalwechsel in der Polizeistation Lehndorf

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Saarplatz,

04.07.2022

In der Polizeistation Lehndorf ist seit dem 01.07.2022 ein neuer Ansprechpartner im Dienst.

Die Leiterin des Polizeikommissariats Süd, Frau Daniela Kühl, hat am 30.06.2022 Uwe Rosenthal in den Ruhestand verabschiedet. Er hat nun mehr Zeit für seine Enkelkinder und um Sport zu treiben. Bereits am Folgetag konnte Frau Kühl seinen Nachfolger, Karsten Frehe, begrüßen. Der 58-Jährige war bereits von 1986 bis 2008 im Polizeikommissariat Süd tätig. Er sagt, dass es schön ist, zurück im Revier zu sein. Er freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern in Lehndorf, Kanzlerfeld, Lamme, Tiergarten und der Kälberwiese. Zusammen mit Thomas Rickmann, der seit dem 01.02.2022 in der Polizeistation Lehndorf seinen Dienst versieht, bildet er nun das neue Team. Daniela Kühl sagt dazu: "Ich freue mich, dass wir die polizeiliche Präsenz in Lehndorf lückenlos aufrechterhalten können. Wir sind nach wie vor für die Bürger direkt vor Ort ansprechbar."

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell