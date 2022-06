POL-BS: Elfjähriger Radfahrer wird bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Wilhelmstraße 14.06.2022, 14.30 Uhr Die Polizei sucht die Frau, die von einem Mann getreten wurde, und Verletzungen davontrug. Am Nachmittag des 14.06.2022 beobachteten Zeugen, wie sich mehrere Personen in der Wilhelmstraße in der Nähe der Katharinenkirche über einen längeren Zeitraum aufhielten. Eine Frau soll auf einer kleinen Mauer gesessen haben, als sie von einem der anwesenden ...

mehr