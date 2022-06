POL-BS: Einladung zur Feierstunde im Polizeikommissariat der Autobahn

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Hohestieg 28.06.2022, 10:20 Uhr In der Grundschule Hohestieg wurde der Amokalarm ausgelöst. Eine Gefahr für die Anwesenden bestand jedoch zu keiner Zeit. Am Dienstagmorgen wurde in der Grundschule Hohestieg während der großen Pause über einen der frei zugänglichen Alarmknöpfe der Amokalarm ausgelöst. Die Polizei entsandte sofort eine Vielzahl von Einsatzkräften aus der gesamten ...

mehr