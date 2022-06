Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei sucht Eigentümer eines mutwillig beschädigten Fahrrads

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Volkmarode

12.06.2022, 23.30 Uhr

Die Polizei ermittelt gegen einen Jugendlichen, der bei der Sachbeschädigung beobachtet wurde.

An einem späten Sonntagabend Mitte Juni beobachteten Zeugen, wie ein Jugendlicher in der Berliner Heerstraße Fahrräder beschädigte und alarmierten daraufhin die Polizei. Die Polizeibeamten konnten den jungen Mann noch am Tatort antreffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 17-Jährigen ein.

Nun sucht die Polizei den Eigentümer des beschädigten Fahrrads, das mit einem Fahrradschloss gesichert an der Berliner Heerstraße stehen blieb. Es handelt sich um ein 26er Damenrad der Marke Pegasus, bei dem das Rücklicht und das Frontlicht demoliert ist.

Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 zu melden.

