Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stellt Kanudiebe

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

26.06.2022, 12.41 Uhr

Die Polizei konnte zwei Kanudiebe direkt nach der Tat stellen

Am Sonntag bemerkte eine 42-jährige Braunschweigerin laute Geräusche aus dem Garten hinter dem Wohnhaus. Sie konnte sehen, wie zwei Männer ein Kanu aus der Halterung genommen und es in Richtung des Steges getragen hatten. Ein zweites Kanu wollten sie ebenfalls aus der Halterung nehmen, scheiterten aber an der Sicherung. Als die Braunschweigerin die Männer ansprach, flüchteten sie über ein Nachbargrundstück. Aufgrund einer sehr detaillierten Personenbeschreibung konnten Sie in unmittelbarer Nähe durch Polizeibeamte gestellt werden. Es handelte sich um einen 33-jährigen Braunschweiger und einen 30-jährigen Wolfenbütteler.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Diebstahls und Hausfriedensbruch.

