Polizei Braunschweig

POL-BS: Erfolgreicher Schlag gegen Rauschgiftbande aus Goslar

Braunschweig (ots)

Am 23.06.2022 führte die Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig eine Durchsuchungs- und Festnahmeaktion in Goslar unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig durch.

Vorausgegangen waren langwierige Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Tatverdächtigen, der im Verdacht stand, einen florierenden illegalen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben.

Am Donnerstagmorgen klickten die Handschellen als der Tatverdächtige zusammen mit einem Mittäter eine unmittelbar zuvor zugestellte Lieferung einer Spedition in Isernhagen entgegennahm. Sie waren gerade dabei, die auf einer Palette befindliche Ladung in Kartons zu verpacken. In den Kartons hatten sie unter einer Ladung Walnüsse 92 Kilogramm Marihuana versteckt. Dieses wurde sichergestellt.

Zeitlich versetzt wurde anschließend die 28-jährige Lebensgefährtin des Hauptbeschuldigten in Goslar vorläufig festgenommen. Bei den folgenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden weitere 12 Kilogramm Marihuana, eine Indoorplantage mit knapp 100 Marihuanapflanzen sowie Bargeld in Höhe von 87.000 EUR sichergestellt. Drei Beschuldigte werden am 24.06.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Herrn Hübscher, 0531-476-1218, zu stellen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell