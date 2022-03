BPOL NRW: Bahnhof Castrop-Rauxel Süd - Bundespolizist rettet gestürzte 86-Jährige vor herannahendem Zug

Münster-Soest-Hamm (ots) - Einen Diebstahl aus ihrer Handtasche hat am Dienstagabend (08. März) eine 65-jährige Münsteranerin während einer Zugfahrt verhindert. Die Bundespolizei nahm den Tatverdächtigen anschließend in Münster fest. Im Zug von Hamm nach Münster bemerkte sie, wie sich ein Mann auf allen Vieren von hinten näherte und in ihre Handtasche griff, ...

