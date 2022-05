Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Unfallursache Alkohol

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 07.05.2022, gegen 13.30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die B 294 von Haslach kommend in Fahrtrichtung Elzach. Im Bereich Frischnau verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Er musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme konnten beim Fahrer deutliche Hinweise für eine starke Alkoholisierung festgestellt bei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,8 Promille.

