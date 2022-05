Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mountainbike auf dem Lindenplatz in Altweil gestohlen - Zeugensuche

Ein Unbekannter hat am Samstag, 07.05.2022, gegen 18.45 Uhr, ein auf dem Lindenplatz verschlossen abgestelltes Mountainbike der Marke Scott in den Farben Schwarz / Weiß / Rot gestohlen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: er soll zwischen 18 und 22 Jahre alt sein. Er hatte wohl lockige schwarze Haare sowie eine große, schlanke Statur. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefonnummer 07621 97970 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrraddieb geben können.

