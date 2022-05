POL-FR: Gemarkung Rümmingen: Verkehrsunfall auf dem Wittlinger

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Sonntag, 08.05.2022, haben Unbekannten in Laufenburg versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Am Automaten in einer Bankfiliale im Laufenpark waren deutliche Hebelspuren erkennbar. Auch wies das Bedienteil Beschädigungen auf. Allerdings hielt der Automat den Aufbruchsversuchen stand. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen ...

