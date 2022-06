Polizei Braunschweig

POL-BS: Amtsbekannter Braunschweiger beleidigt und attackiert Polizeibeamte

Braunschweig (ots)

27.06.2022, 19-20 Uhr

Braunschweig, Innenstadt

Passanten waren empört und fassungslos über das Verhalten des Mannes.

Am Montagabend, gegen 19 Uhr, befand sich eine Streifenbesatzung der Polizei in einem anderen Einsatz auf dem Bohlweg. Ein 39-jähriger Braunschweiger kam hinzu und störte die Maßnahmen der Polizisten. Die Aufforderung, die Störungen zu unterlassen, erwiderte der Mann mit ausschweifenden und lautstark hervorgebrachten Beleidigungen, die von zahlreichen Passanten in der stark frequentierten Innenstadt wahrgenommen wurden. Einige von ihnen sprachen die Polizeibeamten sogar auf die ihnen entgegenbrachte Respektlosigkeit direkt an.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Beleidigung gegen den Mann ein.

Kurz darauf suchte der 39-Jährige erneut die Polizei auf, ohne ein begründetes Anliegen vorbringen zu können. In und vor der Wache des PK Mitte versuchte der Mann mehrfach, die Polizeibeamten mit Faustschlägen und Tritten zu attackieren. Diese konnten jedoch durch die schnelle Reaktion der Beamten verhindert werden.

Das Verhalten sowie die hierbei geäußerten verbalen, beleidigenden Äußerungen wurden erneut von Passanten beobachtet werden.

Um die weitere Begehung von Straftaten auch gegen Unbeteiligte zu verhindern, nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam.

Die freiheitsentziehende Maßnahme sowie die Entnahme einer Blutprobe wurden durch das Amtsgericht angeordnet. Eine Beeinflussung von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln war nicht auszuschließen.

Im Rahmen dieses Einsatzes wurde niemand verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell