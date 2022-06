Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Einbeck (ots)

Dassel / Markoldendorf (rod)

Am Donnerstag, den 23.06.2022, kontrollierte eine Polizeistreife in der Ilmebahnstraße in Markoldendorf gegen 09:47 Uhr einen 22-jährigen Mann aus Dassel auf einem Kleinkraftrad. Während der Verkehrskontrolle wurden Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmitteln erlangt. In Folge dessen ergibt ein durchgeführter Vortest einen positives Ergebnis, so dass anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem bestand für das KKR kein Versicherungsschutz. Entsprechendes Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell