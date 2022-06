Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wilhelmstraße

14.06.2022, 14.30 Uhr

Die Polizei sucht die Frau, die von einem Mann getreten wurde, und Verletzungen davontrug.

Am Nachmittag des 14.06.2022 beobachteten Zeugen, wie sich mehrere Personen in der Wilhelmstraße in der Nähe der Katharinenkirche über einen längeren Zeitraum aufhielten. Eine Frau soll auf einer kleinen Mauer gesessen haben, als sie von einem der anwesenden Männer mehrfach in Richtung des Kopfes getreten wurde.

Als der Mann sich kurz darauf vom Tatort entfernte, folgte ihm die Frau, die nun aus der Nase blutete.

Die alarmierte Polizei machte den Mann im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ausfindig. Es handelte sich um einen 32-Jährigen, gegen den ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet wurde.

Die Polizei konnte die verletzte Frau jedoch nicht mehr antreffen.

Die Frau wird beschrieben als

- ca. 165 cm groß - geschätztes Alter etwa Mitte 40 Jahre - mit schwarzer Leggings und schwarzem Hoodie bekleidet

Personen, die Hinweise auf die Identität der Frau oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Mitte unter 0531/476-3115 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell