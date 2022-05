Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gartenparzellen

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag dem 22.05.2022, um ca. 10:00 Uhr und Dienstag dem 23.05.2022, um ca. 8:30 Uhr, drangen Unbekannte in zwei Gartenparzellen in der Straße "An der Radrennbahn" ein. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lediglich ein Schlüssel. Die Täter beschädigten beim Einbruch jedoch die Türen und Fenster eines Gartenhäuschens. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR.

Können sie Angaben zu der Tat machen? Ist ihnen eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe des Tatorts aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

