POL-RE: Recklinghausen: 90-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall auf der Bochumer Straße, zwischen der Ruhr- und der Elbestraße, verletzte sich ein 90-Jähriger leicht. Ein Rettungswagen war vor Ort, fuhr den Verletzten aber nicht ins Krankenhaus.

Ein 48-jähriger Autofahrer war zuvor auf der Bochumer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er an o.g. Unfallörtlichkeit anhielt und zum Parken in einer Parkbucht ansetzte. Dabei fuhr ihm dann der 90-Jährige mit seinem Auto, der auf der Bochumer Straße in gleicher Richtung fuhr, von hinten in die Seite des Wagens. Das Auto des 90-Jährigen wurde abgeschleppt. Sachschaden ist entstanden. Beide Unfallbeteiligten kommen aus Recklinghausen. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, um 20.15 Uhr.

