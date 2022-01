Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Haltern am See: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Straße Brandenheide ist heute Vormittag, zwischen 8.05 Uhr und 10.20 Uhr, ein schwarzer Audi A3 massiv beschädigt worden. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Haltern am See:

Die Polizei sucht nach einem LKW-Fahrer, der heute Morgen auf der B58 eine Unfallflucht gegangen haben soll. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die den LKW näher beschreiben oder Hinweise zum Fahrer geben können. Ein 42-jähriger LKW-Fahrer aus Borken war gegen 9 Uhr auf der B58/Weseler Straße in Richtung Dorsten unterwegs. An der Kreuzung zur Lembecker Straße musste er an einer roten Ampel stehen bleiben. Der LKW vor ihm rollte oder fuhr dabei zurück und beschädigte den LKW des 42-Jährigen. Dieser konnte sich das genaue Kennzeichen nicht merken - es soll sich aber um ein niederländisches Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer fuhr in Richtung Dorsten weiter, ohne sich zu kümmern. Der Schaden am LKW des 42-Jährigen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell