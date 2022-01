Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Frau mit Rollator von Auto angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Finkenstraße/Taubenstraße ist heute Morgen eine 72-jährige Fußgängerin aus Marl angefahren und leicht verletzt worden. Eine 50-jährige Autofahrerin aus Marl wollte gegen 9 Uhr von der Finkenstraße in die Taubenstraße abbiegen und stieß dabei mit der Frau zusammen, die mit ihrem Rollator unterwegs war und gerade die Straße überquerte. Die 72-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt, die Frau wollte später selbst zum Arzt. Am Auto der 50-Jährigen waren keine Schäden erkennbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell