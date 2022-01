Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Eine Verletzte bei Zusammenstoß

Recklinghausen (ots)

Im Bereich Im Linnerott/Feldstraße sind heute Morgen, gegen 7.20 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte eine 18-jährige Autofahrerin aus Gladbeck in einer Grundstückseinfahrt wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 19-jährigen Autofahrer aus Gladbeck, der gerade Im Linnerott in Richtung Hegemannsweg unterwegs war. Die Gladbeckerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf zusammen etwa 7.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell